Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова новым министром обороны страны. Указ опубликован на сайте Акорды.

«Указом Главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в документе.

Мырзахметов окончил Военную академию Вооруженных сил Казахстана в 2002 году. За годы службы он прошел путь от командира взвода до начальника департамента Службы государственной охраны.

В январе 2024 года Мырзахметов был назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. На этой должности он оставался до назначения главой Минобороны.



09:28 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Косанов возглавил военное ведомство в 2025 году, а в сентябре был переназначен на этот пост.

Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи: в открытое море унесло 17 военнослужащих, спасти удалось лишь троих. Среди погибших – 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант.

В Минобороны заявили, что причиной трагедии стало внезапное и резкое ухудшение погоды. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.

25 сентября в Казахстане прошел общенациональный траур. Накануне Токаев поручил создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны.