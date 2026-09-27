Азербайджан 27 сентября отмечает День памяти – исполняется шесть лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

День памяти ежегодно отмечается в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак уважения к военнослужащим, погибшим в ходе Отечественной войны.

По всей стране проходят памятные мероприятия. В 12:00 память шехидов почтят минутой молчания. Поминальные мероприятия также состоятся за пределами Азербайджана, а в действующих мечетях, церквях и синагогах страны прозвучат молитвы за упокой душ погибших.

27 сентября 2020 года азербайджанская армия по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта. Военная операция получила название «Железный кулак» и продолжалась 44 дня.

8 ноября 2020 года президент Азербайджана объявил об освобождении Шуши. 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий.

По итогам 44-дневной войны была восстановлена территориальная целостность страны, а последующие события привели к восстановлению суверенитета и конституционного строя на всей территории республики.

В ходе боевых действий погибли 2 908 азербайджанских военнослужащих, еще шестеро пропали без вести. В результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, 454 получили ранения.

В настоящее время на освобожденных территориях продолжаются строительные и восстановительные работы, а также реализуется программа возвращения жителей на родные земли.