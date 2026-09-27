В Азербайджане 27 сентября минутой молчания почтили память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность страны.

В это время по всей стране было приостановлено движение транспорта и пешеходов. Автомобилисты подали звуковые сигналы, а корабли и поезда – гудки.

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти шехидов. Он учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак уважения к военнослужащим и офицерам, погибшим в ходе Отечественной войны.

День памяти отмечается ежегодно и посвящен всем шехидам, отдавшим жизни за территориальную целостность Азербайджана.

