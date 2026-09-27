Турция продолжает переговоры о возможном реэкспорте приобретенных у России зенитных комплексов С-400, сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

«Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения», – приводит слова главы турецкого МИД портал TRHaber.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Анкара не обращалась к Москве по вопросу перемещения С-400 за границу.

Турция заключила контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Стоимость сделки составила $2,5 млрд. Приобретение российских комплексов привело к исключению Турции из американской программы создания истребителей F-35.

В июле турецкая газета Hürriyet со ссылкой на свои источники сообщила, что С-400 уже перепроданы одной из стран Персидского залива. В числе возможных покупателей издание называло ОАЭ и Катар. Официального подтверждения этой информации от турецких властей не поступало.