Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем поднимется до 26-29 градусов тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха составит 18-20 градусов. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление – 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 45–55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако вечером в горных районах местами ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных местах могут быть ливневыми. Возможны гроза и град.

Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Ветер будет восточным, умеренным.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем – 26-31 градус тепла. В горах ночью ожидается 7-12 градусов, днем – 15-20 градусов тепла.