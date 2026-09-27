Турецкий противотанковый комплекс KARAOK впервые успешно поразил воздушную цель в ходе испытаний, сообщает Anadolu со ссылкой на компанию-разработчик ROKETSAN.

Компания не раскрыла тип воздушной цели, дальность и другие параметры испытательного пуска. При этом там отметила, что KARAOK ранее демонстрировал эффективность против наземных целей.

Комплекс оснащен инфракрасной головкой самонаведения и может применяться днем и ночью. Система работает по принципу «выстрелил – забыл», а ее заявленная дальность составляет до 2,5 км. KARAOK также способен поражать как неподвижные, так и движущиеся цели и имеет режимы прямой атаки и атаки сверху.

При этом ROKETSAN пока не заявляла о превращении KARAOK в специализированное средство противовоздушной обороны. Речь идет о расширении возможностей существующего противотанкового комплекса, а результаты дальнейших испытаний должны показать, насколько широко он сможет применяться против воздушных целей.

