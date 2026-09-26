Трагедия на Каспии; одна ГЭС на троих; баран за миллион «зелёных»; чего испугалась Литва; как Казахстан продаёт недра; на что замахнулся Узбекистан; «их человек» в Ташкенте; Жапаров «во весь голос»; индийские ЗРК для Таджикистана – об этом и многом другом в обзоре Minval Politika.

Одна ГЭС на три страны: Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан готовят межправительственное соглашение о совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Она будет возведена на реке Нарын в Кыргызстане. Ожидается создание совместного предприятия, в котором Кыргызстан получит 34%, Казахстан и Узбекистан — по 33%.

По предварительным данным, проектная мощность станции составит порядка 1 860 МВт, а среднегодовая выработка — 6 млрд кВт·ч электроэнергии. Стоимость проекта – около 4 млрд долларов. Всемирный банк рассматривает возможность выделения на его реализацию льготного кредита в 1,5 млрд долларов. После запуска ГЭС станет одной из крупнейших в Центральной Азии.

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Власти Литвы приняли решение закрыть внешние визовые центры в ряде государств Центральной Азии, а также временно приостановить приём заявлений на трудоустройство от граждан этого региона, передаёт «Восточный экспресс 24». По словам главы Департамента миграции Индре Гаспере, приём документов на въезд и работу для граждан Центральной Азии приостановлен из-за критического роста числа обращений. Ведомству необходимо обработать накопившийся массив заявок, чтобы избежать неоправданных ожиданий у соискателей и работодателей.

В свою очередь, министр внутренних дел Мартинас Катялинас официально подтвердил закрытие подразделений внешних поставщиков услуг в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и в Боснии и Герцеговине. По его словам, решение продиктовано рекомендациями Департамента госбезопасности. Спецслужбы зафиксировали среди прибывших из Центральной Азии лиц с радикальными взглядами и связями с террористическими структурами.

«Государство не может ждать, пока риск перерастёт в инцидент. Мы обязаны действовать на упреждение», — подчеркнул глава МВД, добавив, что открытие новых центров в других странах не планируется.

Издание напоминает, что это не первый случай ограничений — в 2025 году Вильнюс закрыл визовый центр в Душанбе. Тогда выяснилось, что тысячи оформленных через него специалистов (в основном — строители и водители) использовали Литву лишь как транзитный хаб для последующего трудоустройства в других странах ЕС.

По данным миграционного ведомства, по состоянию на 1 сентября 2026 года в Литве проживало почти 227 тысяч иностранцев с действующими видами на жительство. Лидерами остаются граждане Украины (около 80 тыс.) и Беларуси (почти 48 тыс.). Также значительное число разрешений выдано россиянам и гражданам Узбекистана (по 13 тыс.), Индии (более 9 тыс.) и Таджикистана (свыше 7 тыс.).

Казахстан

Трагедия на Каспии: во время учений военно-морских сил ВС Казахстана при выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения метеорологических условий и усиления ветра военнослужащих унесло в море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. По данным МВД Казахстана, задержаны пятеро должностных лиц Минобороны по подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлёкших тяжкие последствия. В стране объявлен траур. (Подробности – в ленте Minval Politika)

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Казахстан в текущем году почти втрое увеличит импорт природного газа из России — до 11 млрд кубометров против 4 млрд годом ранее, информирует ТАСС. Соответствующее соглашение подписано между республикой и «Газпромом». Кроме того, стороны ведут переговоры о закупках Казахстаном российского газа в 2027 году объёмом в 9 млрд кубометров.

На какой стоимости сошлись РК и «Газпром», не уточняется. По неофициальной информации, республика получит российский газ по льготной цене.

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Казахстан готовит масштабную распродажу недр – до конца года на аукционы выставят 112 участков для нефтегазовой разведки и добычи. Уже 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna пройдут первые торги по 56 участкам в семи регионах: от Мангистау до Костанайской области.

Как передаёт «Восточный экспресс 24», это не просто продажа прав – государство ставит жёсткие условия: победители должны провести сейсморазведку в течение трёх лет, а на бурение скважин отведено четыре года. 1% от затрат на добычу пойдёт на обучение казахстанских кадров, столько же – на науку и разработки. И ещё 1% от инвестиций — на развитие региона и инфраструктуры. Доля казахстанских специалистов среди руководителей компании не может составлять менее 80%, а для местных квалифицированных рабочих она определена в 100%.

Для крупных месторождений с запасами свыше 100 млн тонн нефти или 50 млрд кубометров газа победитель должен взять на себя обязательства по переработке сырья. В противном случае участок он не получит.

«Вопрос: зачем такие жёсткие рамки? Ответ прост — Казахстан устал от ситуации, когда недра берут, а работы не ведут. Теперь за доступ к ресурсам придётся реально платить — деньгами, кадрами и наукой», — поясняет издание.

Заявки принимаются до 18 ноября.

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Россия назвала Казахстан одним из главных конкурентов на мировом рынке муки. По оценке федерального центра «Агроэкспорт», казахстанские компании ежегодно поставляют на зарубежные рынки около 2 млн тонн муки, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.

По словам руководителя «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, в числе основных конкурентов российских производителей числятся также Турция и Узбекистан.

Турция экспортирует около 2,4 млн тонн муки в год, Казахстан — примерно 2 млн тонн, а Узбекистан — почти 1,5 млн тонн. То есть, страны Центральной Азии и другие крупные экспортёры продолжают занимать значительную часть международного рынка. При этом Россия сама располагает возможностями для серьёзного увеличения производства. По оценке Ильюшина, российские предприятия потенциально могут дополнительно выпускать около 5 млн тонн муки в год.

«Однако, — отметил он, — увеличение производства само по себе не гарантирует роста экспорта. Для реализации этого потенциала российским производителям необходимо найти новые рынки сбыта».

По данным Союза мукомольных и крупяных предприятий РФ, в 2025 году российские предприятия произвели 9,5 млн тонн муки. При этом экспорт составил 528 тыс. тонн.

Для сравнения: в 2024 году Россия экспортировала 1,2 млн тонн муки — это был рекордный показатель. Таким образом, российский рынок сталкивается с необходимостью искать дополнительные направления для зарубежных поставок, особенно на фоне значительного производственного потенциала.

По данным Интерфакс, в 2025 году ключевыми покупателями российской муки стали Туркменистан, Китай, Ирак, Беларусь и Афганистан. На эти пять направлений пришлось более половины всего российского экспорта.

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С 2027 года предпринимателям Казахстана придётся отчитываться не только о том, используют ли они искусственный интеллект, но и о причинах отказа от него. При этом доступ к вычислительным ресурсам национальной ИИ-платформы будет предоставляться строго по заявкам и только определённым категориям организаций, сообщает inbusiness.kz.

«Получается новая регуляторная конструкция: государство начнёт измерять готовность бизнеса к ИИ, одновременно ограничивая доступ к инфраструктуре для разработки собственных моделей. При такой схеме казахстанские деньги рекой потекут к зарубежным техногигантам, а отечественный бизнес может оказаться в роли вечного спонсора чужих инноваций вместо развития своих», — пишет издание.

Вводится специальная форма, главным вопросом которой является «Использует ли ваша организация технологии ИИ? (позволяющие имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма), и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Короткий ответ — «нет» — не освобождает компанию от дальнейших вопросов. Предприятию придётся указать основные причины отказа (их перечень прилагается в заполняемой форме). Для предприятий, использующих ИИ, отчётность значительно шире – необходимо указать применяемые технологии и модели ИИ.

Предприятиям также предстоит оценить влияние ИИ на производительность, расходы, сроки выполнения операций, доходы и качество управленческих решений. Ежегодная подача формы в Бюро национальной статистики обязательна. Нарушившие это новое правило будут оштрафованы.

Узбекистан

Китайский инвестор обнаружил на месторождении «Урусой» в Каракалпакстане 4 тонны золота стоимостью, по текущим ценам, 563 млн долларов. Как передаёт «Газета» (РУз), об этом на совещании в Нукусе (столица суверенной республики в составе Узбекистана) сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев. По его словам, в Каракалпакстане будет создан кластер по добыче и переработке золота – геологоразведку здесь расширят.

На совещании президент также подчеркнул необходимость глубокой переработки имеющихся в Каракалпакстане минеральных ресурсов – технической соли, мирабилита, астраханита, и т.д. Отдельно сообщалось о планах немецкой компании инвестировать 30 млн долларов в кварцитовое месторождение в Берунийском районе. Инвестор намерен наладить производство кристаллического кремния и экспортировать продукцию на 25 млн долларов в год. Стоимость одной тонны кристаллического кремния на мировом рынке составляет около 5 500 долларов.

Напомним, Узбекистан ежегодно производит около 120 тонн золота, большая часть (около 100 тонн) приходится на Навоийский горно-металлургический комбинат.

По данным пресс-службы президента РУз, дополняет ИА «Фергана», в ходе поездки в Каракалпакстан Мирзиеев запустил более 50 новых проектов с инвестициями свыше 7,5 млрд долларов в сферах транспорта, энергетики, цифровой валюты, золотодобычи.

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Шавкат Мирзиеев побывал и в Андижанской области, где запустил масштабную инвестиционную программу, включающую 206 проектов общей стоимостью 9,4 млрд долларов. На сайте президента поясняется, что 98 объектов на более 2 млрд долларов уже введены в эксплуатацию, ещё по 108 проектам стоимостью 7,35 млрд началось строительство. Они охватят все 16 городов и районов области.

Основные направления — энергетика, строительство, логистика, машиностроение, производство текстиля, фармацевтика и другие. В регионе запускаются производства электробусов, солнечных панелей, оборудования для малой гидроэнергетики, мебельные и кожевенно-обувные промышленные зоны, системы хранения электроэнергии и новые медицинские и образовательные центры.

В числе ключевых проектов – строительство предприятия по выпуску оборудования для малых ГЭС с ориентацией на экспорт продукции в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В проектах участвуют инвесторы из Китая, Турции, Южной Кореи, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, США, Германии, Индии, ОАЭ.

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Министерство обороны Китая впервые официально подтвердило факт поставок Узбекистану многоцелевых истребителей J-10CE, пишет ИА «Фергана» со ссылкой на sina.com.cn. Таким образом, Узбекистан стал вторым иностранным заказчиком и оператором J-10CE после Пакистана.

Самолет J-10CE – это экспортная версия китайского многоцелевого истребителя поколения 4.5, разработанного Chengdu Aircraft Corporation. Машина оснащена бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной решёткой и современным комплексом радиоэлектронной борьбы. Она способна выполнять задачи как по завоеванию превосходства в воздухе, так и по нанесению ударов по наземным целям.

Точное количество заказанных Узбекистаном истребителей официально не разглашается: «Речь может идти о 24 самолётах общей стоимостью около 1 млрд, однако эти цифры не получили официального подтверждения. Оценочная стоимость одного истребителя составляет 40-50 млн долларов без учёта вооружения и обучения персонала».

Согласно имеющейся информации, Узбекистан выбрал китайские истребители из-за необходимости срочного обновления парка боевой авиации. Средний возраст основных боевых самолётов ВВС Узбекистана оценивается примерно в 37 лет.

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В Узбекистане начал работу представитель МВД Франции Сирил Гу. Он единственный атташе Франции по внутренней безопасности в регионе Центральной Азии и уполномочен решать все вопросы, представляющие общий интерес. Это борьба с организованной преступностью, киберпреступностью, терроризмом, нелегальной иммиграцией, и т.д.

Как сообщили «Газете» в пресс-службе посольства Франции, решение об открытии должности атташе по вопросам внутренней безопасности в Узбекистане было принято в прошлом году по итогам встреч президентов Франции и Узбекистана.

«Назначенный для этой должности сотрудник полиции обладает региональной компетенцией в отношении всей Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан), … базируется в Ташкенте. Он является единственным французским атташе по вопросам внутренней безопасности в регионе и уполномочен решать все вопросы, представляющие общий интерес в сфере внутренней безопасности», — пояснили в посольстве.

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Казалось бы, что делать верблюдам в городе, однако они там есть и разгуливают по улицам. Но отныне, информирует UzNews, в исторической части Бухары вводятся ограничения на их передвижение, а также на движение рикш и электросамокатов. Отмечается, что соответствующие меры приняты в целях безопасности иностранных и местных туристов, экскурсантов и пешеходов.

(По всей вероятности, в не исторической части города такая экзотика, как прогулки верблюдов, не отменяется).

Кыргызстан

Парламент утвердил дату проведения в стране президентских выборов — 27 января 2027 года. Голосование впервые перенесено на будний день – четверг. Законодатели также ужесточили требования к кандидатам: отныне баллотироваться на высший пост в стране запрещено лицам с погашенной судимостью и тем, чьё уголовное дело было закрыто без оправдания. Ранее наличие погашенной судимости не являлось барьером для участия в гонке.

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Президент Садыр Жапаров на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил против использования односторонних санкций как инструмента политического давления, и инициировал изменение самого механизма введения международных ограничений. Такая информация размещена на официальном сайте Организации Объединённых Наций. Президент подчеркнул, что право вводить санкции в отношении государств должно принадлежать исключительно ООН.

Жапаров также подтвердил, что последствия односторонних ограничений нередко затрагивают не только страны, против которых они непосредственно направлены, но и небольшие государства, связанные с ними торговыми, финансовыми и транспортными отношениями. Президент выступил за создание механизма обязательного предварительного рассмотрения санкционных мер в ООН с тем, чтобы заблаговременно оценивать их экономические, социальные и гуманитарные последствия.

Кроме того, Жапаров на Генассамблее поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение прекратить финансирование неправительственных организаций по всему миру, сообщает пресс-служба главы государства. По его словам, «В результате вмешательства НПО во внутренние дела и политику развивающихся государств практически прекратилось. Решения Трампа создали условия для укрепления суверенитета государств и самостоятельного выбора ими пути своего развития».

Напомним, нынешние власти США ликвидировали USAID, в результате прекращено действие более 5 300 выданных агентством грантов и контрактов на общую сумму 27 млрд долларов. А сам Жапаров в 2024 году подписал закон об иноагентах. Как следствие, закрылся ряд НПО, включая фонд «Сорос-Кыргызстан».

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В стране вступил в силу новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, передаёт 24.kg. Так, для граждан Азербайджана, Грузии, Таджикистана, работающих в КР, для продления регистрации потребуется «единое разрешение МИД».

Регистрация оформляется по фактическому адресу проживания, указанному принимающей стороной. Её необходимо оформить после въезда и не позднее последнего дня разрешённого пребывания без регистрации. При выезде из Кыргызстана на 30 и более дней регистрация автоматически аннулируется. Студентам из безвизовых стран срок пребывания могут продлить на основании документов об обучении и при наличии медицинской страховки.

Граждане России, Казахстана, Армении и Беларуси могут продлевать пребывание на основании трудового договора, свидетельства индивидуального предпринимателя или патента. Для граждан ряда государств срок пребывания без регистрации сокращён с 60 до 30 дней. В этот список входят, в частности, граждане США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии и Южной Кореи.

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Кыргызстан запускает в космос свой первый в истории собственный спутник. Аппарат отправят на околоземную орбиту 1 октября с площадки, расположенной в американском штате Калифорния, сообщают центрально-азиатские СМИ.

Спутник презентовал заместитель председателя правительства КР, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков. По его словам, использование снимков и других данных, полученных из космоса, выведет аграрный сектор страны на качественно новый уровень, поможет отслеживать надвигающиеся заморозки или засуху, прогнозировать урожайность.

Спутник создан инженерами предприятия «Кыргыз электроника» — на разработку и изготовление аппарата у них ушло 2,5 года. Большая часть технологий, использованных при его создании, – российские, отсюда и столь сжатые сроки.

Вес спутника — 5 килограммов, стоимость – около 130 тыс. долларов.

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Племенного барана породы «Арашан» в Кыргызстане продали за 1 млн долларов. В выведении столь дорогостоящей породы участвовали гиссарские овцы из Таджикистана. Сделка состоялась на международном фестивале, посвящённом развитию породы «Арашан». По данным 24KZ, покупателем стал селекционер из Казахстана – его имя не разглашается.

Баран — потомок известного производителя по кличке Франкель, которого в 2023 году приобрели в Казахстане за 150 тыс. долларов. Продажа барана за 1 млн в валюте США стала одним из самых заметных примеров коммерческого интереса к племенному овцеводству в регионе.

Порода «Арашан» официально зарегистрирована в Кыргызстане в 2021 году. При её создании использовали баранов-производителей гиссарской породы, завезённых из Таджикистана, и местных грубошёрстных овец. Селекционная работа началась ещё в советский период.

Таджикистан

Президент Эмомали Рахмон принял участие в запуске крупной солнечной электростанции в Согдийской области Таджикистана. Как сообщают центрально-азиатские СМИ, мощность станции — 250 МВт; инвестором её строительства (на нем работали более 500 таджикских и китайских специалистов) выступила компания «Аён Энерджи».

Солнечная станция покрывает 40% потребности Согдийской области в электроэнергии – среднегодовая генерация составляет порядка 435 млн кВт·ч. Сообщается также, что «Аён Энерджи» ориентирована на строительство ещё одной солнечной электростанции мощностью 250 МВт в Хатлонской области РТ.

На открытии объекта президент Рахмон поручил соответствующим структурам продолжить развитие возобновляемой энергетики и построить в 2027 году в Согдийской области солнечные станции общей мощностью 700 МВт.

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Индия поставила Таджикистану и Туркменистану зенитные ракетные комплексы семейства «Akash». Об этом, информирует Eurasia Today, сообщил экс-глава Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) Самир В. Камат.

Модификация «Akash-1S» — это мобильный зенитный ракетный комплекс индийской разработки, предназначенный для защиты объектов и районов от авиации и других воздушных целей. Система может одновременно работать по нескольким целям, оснащена средствами противодействия радиоэлектронным помехам; используется сухопутными войсками и ВВС Индии.

Ракеты производит компания Bharat Dynamics Limited, а радиолокационные и командные компоненты создаются при участии предприятий оборонной промышленности Индии.

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В Таджикистане — все хорошо, остаётся лишь достойно провести конкурс на лучшую свекровь, что и происходит. О том, каковы критерии «лучшей», рассказывает «Азия-плюс».

Отмечается, что конкурс проводится в рамках «Государственной программы развития семьи в Республике Таджикистан на 2024–2028 годы» по инициативе Комитета по делам женщин и семьи. Целей у него множество – от повышения ответственности семьи в укреплении культуры семейных отношений и снижения количества разводов до укрепления «добрых и созидательных отношения» между свекровью и невесткой». Ведь в таджикском обществе разлады в молодых семьях часто связывают с вмешательством в их жизнь именно свекровей. И, кстати, в будущем в стране проведут конкурсы на лучших тестя и свёкра.

Критерии для выявления свекрови-победительницы (финал конкурса и награждение – 30 сентября): роль в укреплении семейных отношений и сохранении семьи; отношения свекрови с невесткой, зятем, детьми и другими членами семьи; вклад свекрови в воспитание и формирование личности детей и внуков, предотвращение семейных конфликтов и укрепление здоровых отношений между супругами. А также ряд других «вкладов» – вплоть до благоустройства дома, улицы, посёлка и сохранения национальных ценностей.

К каждой претендентке на победу в дом приезжают сотрудницы Комитета по делам женщин и задают множество вопросов. Один из них касается поведения свекрови в случае конфликта между её сыном и невесткой. Помимо этого, организаторы конкурса собирают характеристики на претендентку у местных властей, соседей, с мест работы, и т.д. Отмечается, что немаловажным фактором является умение свекрови готовить самые разные национальные блюда. И чем их больше — тем лучше.