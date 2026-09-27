Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской землей и навсегда останется частью Азербайджана.

«В этот День памяти дружественного и братского Азербайджана я с уважением чту память наших героев-шехидов и отдаю дань почета нашим ветеранам, которые сражались за освобождение Карабаха от оккупации и восстановление его свободы. Карабах – азербайджанская земля и останется таковой навечно», – написал Эрдоган в своем аккаунте в соцсети Х по случаю Дня памяти в Азербайджане.