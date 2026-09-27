Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской землей и навсегда останется частью Азербайджана.
«В этот День памяти дружественного и братского Азербайджана я с уважением чту память наших героев-шехидов и отдаю дань почета нашим ветеранам, которые сражались за освобождение Карабаха от оккупации и восстановление его свободы. Карабах – азербайджанская земля и останется таковой навечно», – написал Эрдоган в своем аккаунте в соцсети Х по случаю Дня памяти в Азербайджане.
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/PtDJ5Ejvws
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026