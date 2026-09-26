Конфликт между соседями в Абшеронском районе закончился поножовщиной, в результате которой погиб мужчина, сообщает Report.

Спор между Али Ахундовым и его соседом Ибрагимом Гамидовым возник из-за автомобильного сигнала. Прибывший на место сын Ахундова Надир нанес Гамидову ножевые ранения.

Во время потасовки пострадал и родственник Гамидова С. Мамедов, который пытался разнять участников конфликта. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий Надир Ахундов 2009 года рождения был задержан и передан следствию.

По факту проводится расследование.