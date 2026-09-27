Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти, который отмечается в республике 27 сентября.

В этом году исполняется шесть лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Военные действия начались 27 сентября 2020 года.

В ходе войны погибли 2 908 военнослужащих азербайджанской армии, еще шестеро числятся пропавшими без вести. В результате боевых действий погибли 93 мирных жителя, 454 человека получили ранения.

8 ноября 2020 года азербайджанские силы установили контроль над Шушой. Спустя два дня лидеры Азербайджана, России и Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий.

Впоследствии под контроль Азербайджана перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

20 сентября 2023 года после проведения локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан заявил о восстановлении полного контроля над своей территорией. В результате территориальная целостность и суверенитет страны были восстановлены.

Указом президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября было объявлено Днем памяти. В этот день в Азербайджане чтят память шехидов, погибших за территориальную целостность и суверенитет страны.