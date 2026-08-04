Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что акции протеста против SOCAR организованы силами, стремящимися нанести ущерб стратегическому партнерству Азербайджана и Турции.

По его словам, SOCAR является не только одной из крупнейших компаний, инвестировавших в турецкую экономику, но и символом прочных братских отношений между двумя странами.

«За митингами против SOCAR стоят силы, пытающиеся навредить братским отношениям Азербайджана и Турции. SOCAR инвестировала в Турцию около 20 млрд долларов, создала тысячи рабочих мест и является символом азербайджано-турецкого сотрудничества», — подчеркнул Гаджиев.