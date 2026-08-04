Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Наджрана на юге Саудовской Аравии.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале движения, для атаки был использован беспилотный летательный аппарат.

По утверждению хуситов, удар стал ответом на «нарушение воздушного пространства Йемена в провинциях Саада и Хаджа с использованием беспилотников».

«Напоминаем Саудовской Аравии, что любое нарушение нашего воздушного пространства не останется без ответа», — говорится в заявлении.