Итальянские военные в Средиземном море остановили для проверки нефтяной танкер MV SOUTH STAR, находящийся под санкциями Евросоюза и связанный с российским «теневым флотом», сообщает Bild.

Проверка проводилась в рамках военно-морской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI. Итальянские военные подошли к танкеру на скоростных катерах и поднялись на его борт при поддержке вертолета.

MV SOUTH STAR зарегистрирован под флагом Экваториальной Гвинеи. За последние годы судно неоднократно меняло регистрацию, ранее используя флаги Маршалловых островов, Гвинеи-Бисау и Камеруна.

По данным украинской военной разведки, танкер перевозил российскую нефть и нефтепродукты из портов Новороссийска и Туапсе. Кроме того, судно подозревают в отключении транспондера, выполнении скрытых рейсов и перегрузке нефти в открытом море с целью сокрытия происхождения груза.

Проверка завершилась 20 июля, после чего танкер продолжил плавание. По последним данным, он находится у побережья Туниса.