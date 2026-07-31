Российские компании на фоне нехватки рабочей силы значительно увеличили привлечение сотрудников из стран Азии. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в январе—июне 2026 года иностранцам выдали более 147 тыс. разрешений на работу — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее заметно выросло число разрешений для граждан Китая (70,4 тыс.), Индии (33,7 тыс.), Индонезии (1,4 тыс.) и Шри-Ланки (2 тыс.). При этом количество документов для граждан Вьетнама и Турции сократилось. Лишь около трети получивших разрешения являются квалифицированными или высококвалифицированными специалистами.

Эксперты отмечают, что иностранные работники помогают закрывать вакансии в строительстве, логистике, ЖКХ, сфере услуг и промышленности, однако не способны полностью решить проблему кадрового дефицита. По оценке Bloomberg Economics, России сейчас не хватает около 1,5 млн работников.