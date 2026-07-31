Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 31 июля, было совершено покушение на командира бригады «Хартия» Игорь Оболенский.

По словам главы украинского государства, нападавший и его предполагаемый сообщник были оперативно задержаны. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные действия.

«Говорил с командиром Хартии Игорем Оболенским. Сегодня было совершено покушение на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия», — написал Зеленский в социальных сетях.

Президент также заявил, что Украина даст ответ на произошедшее.

«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — отметил он.

Ранее, 15 июля, Зеленский присвоил Игорю Оболенскому звание Героя Украины.