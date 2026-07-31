Во Владивостоке утром 31 июля произошел крупный пожар на складе бытовой техники DNS, расположенном на улице Днепровской.

По данным российских СМИ, огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров, после чего пожар удалось локализовать.

Глава компании DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что ущерб от возгорания оказался значительным, однако его точный размер еще устанавливается. По его словам, причины пожара определят специалисты, а версия о стороннем воздействии на данный момент считается маловероятной.