Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о выдаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot, несмотря на прежние заявления о готовности сделать это.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Это очень необычное оружие, и нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии», — сказал Трамп в интервью Financial Times.

Его слова прозвучали спустя два дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, стороны обсуждали совместное производство Patriot, а Трамп «согласился предоставить лицензии».

Система Patriot играет ключевую роль в защите украинских городов от российских баллистических ракет. Производителями ракет являются компании Lockheed Martin и RTX.

Трамп подчеркнул, что его главной целью остается прекращение войны: «Мы не ищем ракеты. Мы ищем мир».