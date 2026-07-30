Правительство Армении 2 августа сложит свои полномочия в связи с формированием нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По словам главы армянского правительства, нынешнее заседание стало последним для кабинета министров в действующем составе.

«Мы уйдем в отставку в воскресенье. Сегодня проходит последнее заседание правительства в таком составе», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что в день первого заседания Национального собрания нового созыва действующее правительство автоматически подает в отставку. После этого президент Армении назначит кандидата на пост премьер-министра от партии, обладающей парламентским большинством.

На парламентских выборах, прошедших 7 июня, победу одержала правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Это позволяет политической силе самостоятельно сформировать новый состав правительства.