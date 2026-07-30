В турецком городе Кахраманмараш завершается капитальное обновление Бульвара Азербайджана — одной из самых загруженных транспортных магистралей города.

После завершения работ по модернизации инженерной инфраструктуры и укладки первого слоя дорожного покрытия муниципальные службы приступили к укладке финального слоя горячего асфальта.

Проект охватывает участок протяженностью около 1,5 км, стоимость проекта составляет 7 млн турецких лир (250 972 манатов).

Чтобы не создавать заторов, дорожные работы проводятся преимущественно в ночное время.

После завершения реконструкции ожидается повышение безопасности дорожного движения и комфорта для автомобилистов. Проект реализуется в рамках программы муниципалитета Кахраманмараша по модернизации дорожной инфраструктуры города.