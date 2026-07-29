Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой серии ударов по российским объектам, которые используются для обеспечения военных действий.

По словам украинского лидера, под удар попали нефтеперерабатывающий завод и логистический центр в Рязани, расположенной примерно в 360 километрах от украинской границы. Также, как утверждает Зеленский, украинские силы поразили место базирования скоростных катеров Черноморского флота России в аннексированном Крыму.

Кроме того, президент Украины заявил о нанесении ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Пермском крае, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовской области. «Благодарю наших воинов за точность и всех, кто обеспечивает такие дальнобойные результаты. Россия должна почувствовать, что каждый день этой войны будет обходиться ей все дороже. Необходимо ослаблять Россию и продолжать давление, чтобы приблизить окончание этой войны», — заявил Зеленский.