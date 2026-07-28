Телефонный звонок президента России Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стал чётким подтверждением того, что Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений. Этот контакт полностью соответствует позиции, которую глава азербайджанского государства сформулировал на IV Шушинском глобальном медиафоруме: нормализация отношений, решение существующих проблем и последовательное развитие сотрудничества отвечают интересам обеих стран.

Однако вокруг азербайджано-российских отношений в России продолжает сохраняться и активно работать другая линия. Речь идёт о кругах, которые системно пытаются вбить клин между Баку и Москвой. Как уже подробно разбирал Minval Politika, за нынешней кампанией антиазербайджанских провокаций стоит первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он действует через проверенных исполнителей. Одним из них стал политолог и технолог Алексей Чадаев, регулярно выступающий с жёсткими антиазербайджанскими заявлениями.

Параллельно в публичном пространстве продолжают звучать голоса, демонстрирующие классический «синдром утраченной империи». Историк Евгений Спицын, комментируя выступление Ильхама Алиева на Шушинском форуме, назвал азербайджанского президента «главой враждебного государства» лишь за то, что тот высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Спицын усомнился в том, что Азербайджан вообще является союзником России, и посетовал на «беззубость» Москвы, которая, по его мнению, провоцирует «независимое поведение» Баку. Всё это — прямое продолжение опасной и устаревшей имперской логики, в которой любая самостоятельная политика соседа воспринимается как предательство.

Ещё один характерный пример — Николай Платошкин. Бывший сотрудник МИД РФ, а ныне активный комментатор, резко отреагировал на оценку президентом Алиевым колониального характера пребывания Азербайджана в составе Российской империи и СССР. Платошкин не смог принять очевидный исторический факт и предпочёл защищать имперский нарратив, отказываясь применять к собственной стране те же критерии, которые историческая наука применяет к другим колониальным державам.

Именно против этой токсичной атмосферы и работает телефонный разговор на высшем уровне. Он разочаровал тех, кто рассчитывал на дальнейшее обострение, и фактически обнулил их усилия. Звонок должен стать ясным сигналом для российских журналистов, экспертов, политологов, блогеров и депутатов, которые, придерживаясь радикальных позиций, продолжают наносить ущерб двусторонним отношениям. Показные заявления, создающие искусственное напряжение, больше не соответствуют реальной линии Кремля.

Практика показывает: пока в Москве продолжают действовать группы, для которых постоянное напряжение с Баку — не только политический инструмент, но и прямой способ финансового наживания, любые разговоры о стабильности будут оставаться пустыми. Эти люди должны сделать жёсткие и однозначные выводы.

Им следует немедленно прекратить показные, провокационные заявления, которые системно вредят азербайджано-российским отношениям и целенаправленно формируют токсичную атмосферу. Дальнейшее следование этой линии уже не просто контрпродуктивно — оно прямо противоречит позиции, которую демонстрирует высшее руководство России.

При этом экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться на прочной основе. По итогам 2025 года товарооборот достиг 4,92 млрд долларов. Объём накопленных российских инвестиций в экономику Азербайджана составляет 10,7 млрд долларов, из которых 2,9 млрд приходится на ненефтяной сектор. В стране работают более 1 400 компаний с российским капиталом.

Эти показатели свидетельствуют о том, что реальные интересы бизнеса и государств значительно шире и устойчивее, чем попытки отдельных групп создать искусственное напряжение.

Контакт президентов также ясно показывает: официальная политика выбирает иной путь — путь прагматизма и взаимной выгоды. В этом и заключается главный итог.