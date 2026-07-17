Накануне Minval Politika писал, что в России сохраняются определённые круги, которые системно пытаются вбить клин в азербайджано-российские отношения. Мы также уже отмечали, что за нынешней кампанией антиазербайджанских провокаций стоит первый заместитель руководителя администрации президента РФ, бывший премьер-министр и экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко.

Редакция продолжает следить за этой линией. По имеющейся информации, Кириенко не прекратил антиазербайджанскую деятельность. Он действует через проверенных исполнителей. Одним из них является Алексей Чадаев — политолог и технолог, который регулярно выступает в эфирах с жёсткими антиазербайджанскими заявлениями.

В июле 2026 года Чадаев был включён в состав Центрального комитета партии «Новые люди». По данным источников, эта партия создавалась при непосредственном участии Сергея Кириенко как своеобразный «дублёр» «Единой России». Таким образом, институциональная связь Чадаева с Кириенко сегодня выглядит вполне очевидной.

Сам Чадаев и раньше не скрывал симпатий к своему патрону. Ещё в октябре 2016 года, когда Кириенко только занял пост первого заместителя руководителя кремлёвской администрации и начал курировать внутреннюю политику, Чадаев публично характеризовал его как «очень неплохого полпреда», способного решать внутриполитические задачи. Он подчёркивал управленческий опыт Кириенко и считал, что этот опыт будет востребован в администрации, особенно в работе с губернаторами.

Параллельно политическим высказываниям Чадаев активно развивал военный и информационно-технологический трек. Он зарекомендовал себя как военный технолог, волонтёр и специалист по боевым квадрокоптерам. Передал на Донбасс три собственных дрона, организовывал сбор средств на закупку БПЛА, занимался их оснащением и подготовкой. Вместе с Координационным центром помощи Новороссии (КЦПН) проводил первый всероссийский слёт операторов боевых квадрокоптеров «Дронница» в сентябре 2022 года. Позже создал школу подготовки инструкторов-волонтёров.

В 2023 году Чадаев участвовал в организации форума «Медиа-Дронница» в Сколково — площадки, где пытались выстроить единую политику информационной войны. С того же года он возглавляет НПЦ «Ушкуйник», который разрабатывает и производит дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». Эти аппараты применялись, в том числе, против украинских войск в Курской области.

Связка «политический технолог — военный волонтёр — медиафигура» позволяет Чадаеву выступать одновременно в нескольких ролях. И именно в этой конфигурации он периодически появляется в эфирах с антиазербайджанскими тезисами. Учитывая его вхождение в руководящие органы партии, созданной при участии Кириенко, а также давнюю публичную лояльность, есть основания рассматривать эти выступления не как частную позицию, а как элемент более широкой линии.

Азербайджанско-российские отношения в последние месяцы демонстрируют прагматичный характер. Но пока в Москве продолжают действовать группы, для которых постоянное напряжение с Баку — не проблема, а рабочий инструмент, любые разговоры о стабильности остаются пустой риторикой. История с Чадаевым — прямое подтверждение: антиазербайджанская линия Кириенко не просто существует, она активно работает. И пока её не остановят, говорить о по-настоящему здоровых и устойчивых азербайджано-российских отношениях бессмысленно.