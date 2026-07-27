Румынские власти приняли решение выслать российского дипломата. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте и объявило одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.

Как сообщили в МИД Румынии, посол России был вызван по поручению главы ведомства. Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля.