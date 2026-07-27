Президент России Владимир Путин рассказал, что во время церемонии награждения один из награжденных сказал ему: «Мы победим — нужно лишь действовать смелее».

По словам главы российского государства, любые риски имеют свою цену, а на поле боя она выражается в человеческих потерях. Путин подчеркнул, что при принятии решений необходимо учитывать эти обстоятельства.

Он заявил, что Россия намерена действовать осторожно и последовательно, добавив, что поставленные цели, по его словам, «обязательно будут достигнуты».