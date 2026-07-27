Лечение метастатического рака существенно ограничило жизнь бывшего президента США Джо Байдена. Спустя полтора года после ухода из Белого дома 83-летний политик ведет замкнутый образ жизни и общается лишь с узким кругом родственников, старых друзей и помощников. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники из окружения экс-президента.

По словам собеседников издания, болезнь и тяжелая терапия заметно ослабили Байдена, хотя лечение дает положительный эффект.

17 ноября запланирован выход его мемуаров. Некоторые друзья и бывшие советники опасаются, что публикация книги может вновь спровоцировать дискуссии о состоянии здоровья Байдена, в то время как Демократическая партия готовится к промежуточным выборам.

О том, что у Байдена диагностировали рак простаты с метастазами, стало известно весной 2025 года. Осенью того же года его офис сообщил, что экс-президент проходит курс лучевой и гормональной терапии, а также перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. В октябре он завершил курс лучевой терапии и впервые появился на публике после начала лечения.

Байден был самым пожилым президентом в истории США на момент ухода с поста. В 2024 году он отказался от участия в президентских выборах и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Одной из причин такого решения называли вопросы, связанные с состоянием его здоровья.