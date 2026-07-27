Продюсер Яна Рудковская сообщила, что вместе с супругом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, рассматривает возможность покупки дома в Азербайджане.

По словам Рудковской, семья уже осмотрела один из объектов недвижимости. Она уточнила, что речь идет не о квартире, а о доме, расположенном на второй береговой линии.

«Мы не квартиру, мы дом посмотрели. Евгений очень хочет дом. Мы ездили смотреть, и Саше очень понравилось. Он сразу себе выбрал комнату», — рассказала продюсер.

Интерес семьи к недвижимости в Азербайджане появился спустя несколько месяцев после того, как сын Рудковской и Плющенко Александр сменил спортивное гражданство. В мае стало известно, что фигурист будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях в течение пяти лет.

Позже Яна Рудковская подчеркнула, что смена спортивного гражданства не означает отказа от России. По ее словам, Александр продолжит представлять российскую школу фигурного катания, поскольку академия «Ангелы Плющенко» является международной, а спорт, как отметила продюсер, «вне политики и вне границ».