Арестован заместитель начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учёта города Баку.

Соответствующее решение принято Бинагадинским районным судом, передает АПА.

Согласно решению, ходатайство следственного органа удовлетворено, в отношении заместителя начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учёта города Баку Эльданиза Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Ему предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.3 (совершённое в крупном размере) Уголовного кодекса.