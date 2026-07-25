В результате несчастного случая в Гёйгёльском районе пострадали всего семь человек.
Как сообщили в TƏBİB, сегодня вечером три женщины были госпитализированы в Гёйгёльскую районную центральную больницу, а еще двое мужчин и две женщины — в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Сеххета при Гянджинской объединенной больнице.
Отмечается, что лечение пятерых человек со множественными травмами различных частей тела продолжается. Их состояние оценивается как средне-тяжелое. Двое человек после оказания первой медпомощи были отпущены домой.
20:44 На месте проведения V Национального фестиваля яйлагов произошел несчастный случай.
Обрушился шатер, установленный на территории мероприятия. Конструкция упала на находившихся рядом людей, передает Qafqazinfo.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. На место были направлены бригады скорой медицинской помощи и сотрудники соответствующих государственных служб.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их доставили в одну из больниц Гянджи. Среди госпитализированных — Айтемиз Оруджи 1990 года рождения и Али Мамедзаде.
Сотрудники полиции обеспечивают эвакуацию пострадавших и безопасное движение транспорта в районе происшествия.
По факту инцидента начато расследование.