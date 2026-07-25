Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил мнение, что конфликт в Украине стоит заморозить и вернуться к «стамбульской формуле».

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

Президент Казахстана заявил, что конфликт в Украине играет на руку и противникам и России, и украинского государства.

Токаев заявил, что, несмотря на предложения, он отказывается быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

«Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — заявил Токаев.

Президент России пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении.

«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — сказал Путин в ходе встречи.