В Израиле на 95-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный актёр и режиссёр Тофиг Мирзоев.

Причина смерти артиста на данный момент не раскрывается.

Тофиг Мирзоев был одной из знаковых фигур азербайджанского театра и кинематографа. За годы творческой деятельности он создал десятки ярких образов, которые завоевали любовь нескольких поколений зрителей.

В 2022 году распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Тофигу Мирзоеву было присвоено почётное звание «Народный артист», а также он был награждён орденом «Шохрат» за вклад в развитие национальной культуры.

Широкую известность актёру принесли роли в фильмах «Uşaqlığın son gecəsi», «Nəsimi», «İstintaq», «Təhminə», «O qızı tapın» и других кинолентах, ставших классикой азербайджанского кино.