Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти не обладают юридическими полномочиями для задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«Совершенно очевидно, что у нас нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера. Тем не менее федеральное правительство обладает такими полномочиями, и я призываю его присоединиться к МУС и исполнить этот ордер», — заявил Мамдани в опубликованном в соцсети X видеообращении.

Таким образом, мэр фактически отказался от ранее озвученной инициативы изучить возможность ареста израильского премьера в случае его приезда в Нью-Йорк для участия в мероприятиях высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре.

Ранее Мамдани сообщал, что юридический департамент города анализирует возможные правовые механизмы исполнения ордера МУС. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что никто не сможет задержать Биньямина Нетаньяху во время его визитов в Соединенные Штаты.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в связи с военной операцией в секторе Газа.

Израиль и США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и отвергают выдвинутые обвинения.