Соратник американского лидера Дональда Трампа, руководитель ФБР Каш Патель возглавит миссию ведомства в Россию. Он станет первым главой ФБР, посетившим РФ со времен визита Роберта Мюллера в Москву в 2013 году, менее чем за год до того, как отношения Кремля с западными странами обострились, такие данные приводит The Times.

«Это будет «необычная и деликатная» поездка, за которой будут следить в России», — отмечается в статье. Авторы имеют в виду, что, вероятно, принимающей стороной для американцев в Петербурге и Москве станут сотрудники ФСБ. Поездка запланирована на 13-14 октября.

Как отмечает издание, еще непонятно, планирует ли Патель проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными чиновниками в Кремле.

В статье упоминается, что в прошлом году Патель оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он получи 25 тысяч долларов за участие в документальном фильме 2024 года о предполагаемом антитрамповском заговоре, который снял гражданин США и России, который до этого получал средства их фонда, связанного с Москвой. В этом фильме «Вся президентская рать: Заговор против Трампа» Патель по сценарию говорит, что мечтает закрыть штаб-квартиру ФБР и открыть ее «как музей глубинного государства».

Также в 2022 году Патель выпусктил детскую книгу «Заговор против короля», высмеивающую расследование предполагаемого сговора между первой президентской кампанией Трампа и Кремлем. В конце книги он в образе волшебника заявляет, что «король Дональд» невиновен.