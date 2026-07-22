Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам в 37,5 миллиарда долларов.

Об этом во время выступления в Сенате сообщил министр обороны США Пит Хегсет, пишет CNN.

Отмечается, что сенатор-демократ Дик Дурбин во время бюджетных слушаний спросил министра, ожидает ли он, что расходы возрастут теперь, когда прекращение огня между США и Ираном фактически закончилось.

Хегсет ответил, что часть из 37,5 миллиарда долларов приходится на расходы, такие как питание войск, до конца финансового года. Издание указывает, что по предварительным данным анализа Центра стратегических и международных исследований, конфликт обошелся США примерно в 40 миллиардов долларов. При этом эта цифра не включает операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете министерства на 2026 финансовый год, составляющий более 1 триллиона долларов.