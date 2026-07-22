Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить королевству возможности по обогащению урана, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.

По их данным, сделка рассчитана на 30 лет и будет включать участие американских компаний в разработке программы.

Источники указали, что она позволит открыть путь к созданию предприятия по обогащению урана в Саудовской Аравии после совместного американо-саудовского исследования.

При этом соглашение не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия.