Центральное командование ВС США объявило об успешном завершении 11-й подряд серии ударов по Ирану.

Целями стали иранские военные оперативные центры, военно-морские силы, авиационные ангары, склады беспилотников и инфраструктура военной логистики. За последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Всю ночь в Тегеране работало ПВО. Губернатор провинции Бушер заявил, что два района провинции подверглись ударам США. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ударам подверглась провинция Хузестан на юге Ирана, города Тебриз и Бехбехан.

КСИР Ирана сообщил об ударах и выведении из строя радаров на американской базе Али ас-Салем в Кувейте и выведении из строя радиолокационного комплекса на кувейтском острове Бубиян. Взрывы были на базах в Саудовской Аравии, Иракском Курдистане.