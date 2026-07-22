Президент США Дональд Трамп хочет видеть президента ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем ООН, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

По данным издания, Инфантино сблизился с Трампом во время организации чемпионата мира по футболу этого года. Президент США считает, что тот «пользуется уважением во всем мире и обладает особой способностью объединять людей».

Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству Паоло Дзамполли, личный друг Инфантино и бывший посол в ООН от Доминики, в беседе с NYP заявил, что «только президент Трамп мог бы предложить такую гениальную идею». По его словам, Инфантино отлично справился бы и его все любят. Дзамполли также указал на сходство между ролями президента ФИФА и генсека ООН.

«В Организации Объединенных Наций приходится иметь дело со 193 государствами-членами. В ФИФА более 200 членов, и впечатляющий послужной список Джанни показывает, что он умеет управлять», — подчеркнул Дзамполли.