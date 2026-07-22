У абонентов на некоторых улицах в Ясамальском районе Баку будут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, на время ремонтно-ревизионных работ с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии на улицах Мехмана Буниятзаде, Измир, Эльдара Агаева, Мухаммеда Хиябани, Аждара Агаева, Чухурсад, а также на части массива Алатава-1.

«После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — указали в «Азеришыг».