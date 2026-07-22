Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что стратегия Киева по возвращению Крыма основана на систематическом разрушении логистики и ресурсного обеспечения российских войск, а не на проведении масштабной наземной операции.

В интервью британскому журналисту Каолану Робертсону Бровди отметил, что ключевой задачей является лишение российской группировки доступа к электроэнергии, топливу и другим необходимым ресурсам.

По его словам, украинские силы наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, топливным складам и маршрутам снабжения, в том числе по морским путям доставки грузов на полуостров.

Командующий подчеркнул, что такой подход направлен на создание условий, при которых содержание военной группировки в Крыму станет крайне затруднительным без необходимости проведения кровопролитной сухопутной операции.

По словам Бровди, стратегия основана на использовании современных технологий и беспилотных систем, позволяющих оказывать постоянное давление на логистическую инфраструктуру противника и снижать его боеспособность.