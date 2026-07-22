Международная рейтинговая организация Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг Best Student Cities 2026, в котором Баку улучшил свои позиции сразу на 22 строчки, заняв 95-е место среди 150 городов мира.

Как сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, столица Азербайджана разделила 95-е место с Абердином (Великобритания), Гуанчжоу (Китай) и Йоханнесбургом (ЮАР).

По итогам исследования Баку стал лучшим студенческим городом Южного Кавказа, а также опередил ряд крупных городов Центральной Азии. В частности, Астана заняла 119-е место, Бишкек — 137-е, а Ташкент — 146-е.

Рейтинг QS Best Student Cities оценивает города по уровню привлекательности для студентов с учетом качества высшего образования, позиций местных университетов в мировом рейтинге QS, перспектив трудоустройства выпускников, безопасности, качества жизни, стоимости обучения и проживания, числа иностранных студентов, а также отзывов самих обучающихся.