Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям провели плановую проверку шести лифтов в жилом здании, принадлежащем ЖСК «Qayğı» и расположенном на улице Джейхуна Гасанова в Хатаинском районе Баку.

Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

В ходе проверки было установлено, что лифты эксплуатировались без соблюдения соответствующих требований безопасности, а также представляли угрозу жизни и здоровью людей.

С учётом вышеизложенного эксплуатация лифтов была приостановлена, а перед ЖСК «Qayğı» поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений требований технической безопасности. Кроме того, был составлен соответствующий акт, а представителю предприятия разъяснено, что эксплуатация лифтов будет возможна только после устранения нарушений, а также что ЖСК несёт юридическую ответственность за возможные аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации указанных устройств без соблюдения соответствующих норм.