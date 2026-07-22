В России объявили в розыск нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Это следует из базы МВД РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Однако, какую статью ему вменяют, не уточняется.

Следственный комитет РФ еще в 2023 году заочно предъявил Драпатому и другим украинским военным обвинения. Ведомство утверждало, что в 2017 и 2019 годах под их командованием были совершены более 70 обстрелов населенных пунктов так называемых «ДНР» и «ЛНР». По версии СК, в результате атак погибли и получили ранения 154 человека, а также были повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры. При этом, как утверждают источники ТАСС, российские силовые структуры знают адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты Драпатого.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на этот пост генерал-майора Драпатого, который занимал должность командующего Объединенными силами украинской армии.