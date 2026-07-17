Москва приняла к сведению слова президента Ильхама Алиева о полной нормализации российско-азербайджанских отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По его словам, стороны договорились восполнить паузу, возникшую в отношениях в последние месяцы.

Он добавил, что между Баку и Москвой состоялись «полезные и доверительные» переговоры на уровне глав МИД.

«Констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, декларации о союзническом взаимодействии. Отметили регулярный диалог между Баку и Москвой на высшем уровне», — сказал также Лавров.