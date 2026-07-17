Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп встретился в Конгрессе США с главным сефардским раввином Баку Замиром Исаевым. Во время беседы он заявил: «Азербайджан — наш друг, а Израиль — наш союзник», подчеркнув важность отношений между двумя странами.

Встреча состоялась 14 июля в рамках мероприятия, посвященного 250-летию независимости США. На него были приглашены представители дружественных Соединенным Штатам стран, в том числе делегация из Азербайджана, в которую вошли раввин Замир Исаев, а также глава «Библейского общества Азербайджана» Расим Халилов.

В ходе встречи стороны обсудили развитие ситуации на Южном Кавказе и стратегическое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном. По словам Исаева, он отметил, что отношения между Иерусалимом и Баку строятся не только на официальной дипломатии, но и на связях между обществами. Он также заявил, что представители религиозных партий и правого лагеря Израиля помогли предотвратить ухудшение двусторонних отношений после шагов, которые, по его словам, вызвали напряженность.

Раввин рассказал Эрику Трампу, что евреи Азербайджана живут в безопасности, пользуются свободой вероисповедания и, по его словам, не сталкиваются с антисемитизмом благодаря поддержке как властей, так и общества.

Эрик Трамп также коснулся подписанного в Белом доме соглашения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, выразив надежду на скорый запуск регионального транспортного проекта TRIPP.

«Я надеюсь, что этот проект принесет региону мир, которого все ждут», — заявил он.

В завершение встречи Замир Исаев поблагодарил Эрика Трампа за поддержку Израиля и Азербайджана и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между тремя странами.