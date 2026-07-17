Тренд между Азербайджаном и Россией в экономике позитивный, несмотря на глобальные проблемы в этой сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Несмотря на все сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный», — сказал глава азербайджанского МИД.

Байрамов также отметил, что Азербайджан готов обсудить с Российской Федерацией весь комплексов вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

«Естественно, будем готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес, включая и наши контакты, и сотрудничество на международных платформах», — добавил он.