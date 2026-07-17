Российские аграрии столкнулись с серьезными трудностями на фоне дефицита топлива и ограничений судоходства в Азовском море, вызванных атаками украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к нехватке дизельного топлива, необходимого для работы сельхозтехники. Фермеры сообщают, что вынуждены часами ждать возможности заправиться, а стоимость топлива значительно выросла.

Дополнительные проблемы создали ограничения на движение судов в Азовском море, через которое проходит около 25% российского экспорта пшеницы. В результате в Ростовской области, одном из крупнейших зерновых регионов страны, резко сократилось число предложений о покупке зерна, что негативно сказалось на доходах производителей.

По оценкам отрасли, из-за роста цен на дизельное топливо фермеры уже теряют около 1 тыс. рублей с каждой тонны зерна, а ограничения в Азовском море фактически удвоили эти потери. При этом аграриям необходимо реализовать урожай, чтобы приобрести топливо и удобрения для дальнейших работ.

Эксперты предупреждают, что если ситуация сохранится еще несколько месяцев, Россия может недопоставить на мировой рынок от 5 до 10 млн тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт российской пшеницы составил около 46 млн тонн, что делает страну крупнейшим мировым экспортером этой культуры.