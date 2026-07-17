Центральный банк Азербайджана и китайская международная платежная система UnionPay обсудили развитие платежных решений на основе QR-кодов.

Как сообщает ЦБА, заместитель председателя банка Вюсал Халилов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя и главным исполнительным директором UnionPay Ван Лицинем.

Стороны обсудили реализацию инициатив, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, подписанным в этом году, ход совместных проектов, а также перспективы развития экосистемы цифровых платежей и платежных решений на основе QR-кодов в Азербайджане.

Также были рассмотрены возможности дальнейшего углубления партнерства и взаимной интеграции.