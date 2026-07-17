Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом министр сообщил на своей странице в X.

«Во время нашего визита в Узбекистан для участия в 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана по сотрудничеству нас принял президент Шавкат Мирзиёев. Я передал ему приветствия президента Ильхама Алиева.

Президент Шавкат Мирзиёев передал свои приветствия президенту Ильхаму Алиеву и выразил уверенность, что дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь успешно развиваться.

Подчеркнув, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав наших государств двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень, мы обменялись мнениями по вопросам диверсификации экономического сотрудничества, развития торговли и инвестиций, а также дальнейшего укрепления связей между деловыми кругами наших стран», — написал Джаббаров.