Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания, посвященного политике Киева на польском направлении. По его словам, приоритетом остаются добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения с Польшей, основанные на взаимном уважении.

Зеленский поблагодарил Варшаву за поддержку после начала полномасштабного российского вторжения, отметив, что защита независимости Украины напрямую способствует укреплению безопасности Польши и всей Европы.

По итогам совещания было принято несколько решений. В частности, Украина намерена принять новые шаги на дипломатическом направлении, открыть архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий XX века на Волыни, а также увеличить количество разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ в сотрудничестве с польской стороной.

Кроме того, стороны намерены расширить общественный диалог между Украиной и Польшей. Зеленский также сообщил, что поручил директору Украинского института национальной памяти Александру Алферову подготовить предложения по расширению возможностей учреждения, включая увеличение его финансирования и ресурсного обеспечения. По словам президента, это необходимо для более эффективного представления украинских интересов.