Азербайджан сохраняет глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной и выступает за его мирное урегулирование. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Сохраняем глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Он приводит к человеческим страданиям и оказывает существенно негативное влияние на стабильность в более широком регионе», — сказал Байрамов.

Он добавил, что Азербайджан последовательно подтверждает приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта.