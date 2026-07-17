Нефтеналивной танкер Nordic Zenith минувшей ночью дважды подвергся атакам в Черном море неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

По его словам, судно направлялось к терминалу для погрузки нефти. После двух атак на борту вспыхнул пожар, и экипаж подал сигнал бедствия.

Собеседник агентства отметил, что 13 членов экипажа были эвакуированы судами КТК, еще девять моряков решили остаться на танкере.

Оставшаяся на борту команда самостоятельно ликвидировала возгорание. В результате инцидента судно получило повреждения и стало непригодным для загрузки нефти.